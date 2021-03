COVID-19: Mapas da Apple agora exibem locais de vacinação nos EUA

Em uma nota para a imprensa, a Apple informou hoje que seus mapas foram atualizados e agora mostram os locais de vacinação contra a COVID-19. Os dados em si são providos pelo VaccineFinder, um serviço online gratuito desenvolvido pelo Boston Children’s Hospital que mostra a disponibilidade de vacinas para aqueles elegíveis nos Estados Unidos.

De acordo com a Maçã, usuários podem encontrar locais de vacinação pela pesquisa do aplicativo, selecionando “COVID-19 Vaccines” (“Vacinas contra a COVID-19”) no menu “Find Nearby” (“Encontrar por perto”) ou simplesmente perguntando à Siri: “Where can I get a COVID vaccination?” (algo como “Onde eu posso tomar uma vacina contra a COVID?”).

As informações incluem os horários de funcionamento dos locais, endereços, números de telefones e links para os sites em questão de cada ponto, por onde é possível ler mais informações e reservar horários.

Hoje, já são mais de 20.000 locais listados no app Mapas e mais serão adicionados nas próximas semanas, segundo a empresa.

Ajudinha da Siri

Além de ajudar usuários a encontrar locais de testagem e de vacinação, a Siri também pode informar opções de restaurantes com lugares abertos (ao ar livre) ou indicar uma lista de estabelecimentos próximos que oferecem opção de retirada (takeout).

Os chamados Siri Audio Briefs também podem ajudar usuários a se informarem com as últimas notícias da pandemia por podcasts curtos de provedores de notícias confiáveis; além disso, como já falamos, a assistente também fornece orientações quando alguém pergunta: “Como eu sei se tenho Coronavírus?”

Apple Business Register

Além dos dados do VaccineFinder, profissionais de saúde, laboratórios ou outras empresas podem enviar informações sobre locais de testagem ou de vacinação na página do Apple Business Register. Uma vez validado, a Apple poderá exibir essas informações nos Mapas e em outros serviços.

Além dos Estados Unidos

Por enquanto, a novidade é válida apenas nos EUA. Ainda assim, vale ressaltar que os Mapas da Apple mostram informações sobre locais de testagem na Alemanha, na Austrália, no Canadá, nos Estados Unidos, na França, no Japão, na Nova Zelândia, nos Países Baixos, em Portugal, em Singapura, na Tailândia e em Taiwan.

Dados de mobilidade

Vale notar que, desde abril de 2020, a Apple disponibiliza dados dos mapas — incluindo do Brasil — a fim de ajudar autoridades no combate à COVID-19.

Tais dados podem fornecer informações úteis a governos e autoridades de saúde, e também podem ser usados como referência para novas políticas públicas já que mostram a mudança no volume de pessoas dirigindo, caminhando ou ao trânsito público em diversos locais.