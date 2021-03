Cresce número de trotes por ligações em grupo do FaceTime

Muitos de vocês já devem ter enfrentado (ou ainda enfrentam) problemas com ligações de spam — aquelas chamadas irritantes e persistentes que geralmente não são solicitadas.

Embora isso já seja algo “comum”, recentemente um número crescente de usuários tem reclamado do uso do FaceTime como meio de propagação dessas ligações, como divulgado pelo Ars Technica.

Segundo as informações, milhares de usuários têm sido bombardeados com ligações em grupo do FaceTime durante a madrugada — e o pior: muitas vezes de pessoas que nunca conheceram.

Um usuário comentou o problema no fórum de suporte da Apple:

A partir das 2h da manhã, comecei a receber chamadas em grupo do FaceTime de uma mistura de números em meus contatos e números aleatórios que não salvei. Desde então, recebi mais cerca de 7 ligações ao longo do dia. As chamadas tocam apenas uma ou duas vezes antes de terminar.

Mais de 2 mil pessoas sinalizaram ter enfrentado o mesmo problema. Segundo muitas reclamações, as ligações de spam do FaceTime têm sido um problema pelo menos desde o ano passado.

As medidas de segurança da Apple não são muito eficazes para evitar ligações de spam do FaceTime. Atualmente, usuários podem bloquear números ou contas individuais, mas não grupos em massa.

Isso significa, portanto, que um usuário pode ter que bloquear manualmente o número de cada um dos spammers para ficar livre de chamadas subsequentes. Além disso, a Apple não disponibiliza uma opção para restringir chamadas FaceTime apenas para contatos salvos na agenda de um usuário — um mecanismo que efetivamente evitaria esse problema.

Soluções mais drásticas incluem desassociar um número de celular do FaceTime ou desativá-lo completamente. Ambas as opções, no entanto, evitarão que usuários recebam chamadas desejadas.

Alguém aí tem enfrentado um problema semelhante?