Dropbox Passwords terá versão gratuita limitada a 50 senhas

Hoje, 16 de março, é o dia em que as mudanças da versão gratuita do LastPass estão sendo efetivadas, basicamente acabando com uma das melhores alternativas gratuitas no mundo dos gerenciadores de senha. Coincidentemente ou não (provavelmente não), o Dropbox fez há algumas horas um anúncio que poderá apelar justamente a esse público recém-órfão.

O Dropbox Passwords, serviço de gerenciamento de senhas da empresa, deixará de ser exclusivo para usuários pagantes da plataforma e poderá ser utilizado também por usuários do plano gratuito Dropbox Basic. Só há uma pequena limitação: em sua versão gratuita, o serviço será limitado a 50 senhas, com sincronização automática em até três dispositivos.

Como já comentamos aqui, o Dropbox Passwords é um gerenciador de senhas funcional e sem grandes firulas: ele guarda seus dados de login sob a mesma camada de proteção da sua conta do Dropbox e funciona por meio de extensões para navegadores e aplicativos para iOS e Android. Não há mistério: você salva suas senhas, e o gerenciador se encarrega de preenchê-las para você nos lugares corretos.

É bem verdade que a limitação de 50 senhas parece ser uma isca não muito elegante para incentivar os usuários a assinar planos pagos do Dropbox — não é como se 50 ou, digamos, 200 senhas fossem fazer alguma diferença para os servidores da empresa. É só texto simples, afinal de contas.

Ainda assim, se a sua presença online não é das maiores e você não quer recorrer a outros serviços especializados gratuitos, como o Bitwarden, a nova versão gratuita do Dropbox Passwords pode ser uma opção interessante. O recurso estará disponível para usuários do Dropbox Basic a partir do mês que vem.

