Foxconn iniciará produção de veículos elétricos até 2023

A Foxconn é uma das maiores empresas na produção de dispositivos da Apple, tanto que ambas possuem uma história de longa data. Com os crescentes rumores sobre o “Apple Car”, as chances de a taiwanesa produzir o primeiro veículo elétrico da Maçã aumentaram.

De fato, segundo uma nova reportagem do Nikkei, a Foxconn confirmou que planeja montar veículos elétricos na América do Norte até 2023 — e atualmente está à procura de possíveis locais nos Estados Unidos e no México para dar início à empreitada.

Apesar disso, quando perguntado se seus planos de produção de veículos elétricos estavam de alguma forma relacionados a um acordo com a Maçã, o CEO da Foxconn, Terry Gou, disse simplesmente que o “Apple Car” ainda é um “boato”.

A Foxconn afirma que escolherá um local até o fim deste ano. Resta-nos continuar de olho em toda essa movimentação.

via 9to5Mac