Google segue Apple e também reduzirá sua comissão para 15% em apps

A exemplo do que a Apple fez no final do ano passado, o Google anunciou hoje que também reduzirá de 30% para 15% sua comissão em apps para desenvolvedores que faturarem até US$1 milhão.

No caso do Google, há apenas uma diferença significativa e positiva em relação ao Programa para Pequenos Negócios da App Store (App Store Small Business Program): mesmo se um desenvolvedor faturar mais do que US$1 milhão, a taxa de 15% continuará sendo aplicada ao primeiro milhão — o que faz bastante sentido. No caso da Apple, é tudo ou nada.

Da mesma forma que a Apple, o Google afirma que a mudança afetará 99% dos desenvolvedores que faturam com seus aplicativos na Play Store.

Ao MacRumors, a Epic Games — que também está processando o Google, tal como a Apple — deu uma declaração positiva com relação à mudança, mas ainda “exige” flexibilidade total em sistemas de pagamentos:

Embora uma redução nas taxas do Google possa aliviar uma pequena parte dos encargos financeiros que os desenvolvedores têm suportado, isso não resolve a raiz do problema. Seja 15% ou 30%, para aplicativos obtidos por meio da Google Play Store, os desenvolvedores são forçados a usar os serviços de pagamento do Google. O Android precisa estar totalmente aberto à competição, com um campo de jogo genuinamente nivelado entre empresas de plataforma, criadores de aplicativos e provedores de serviços. A competição no processamento de pagamentos e distribuição de aplicativos é o único caminho para um mercado de aplicativos justo.

O Google diz que a novidade começará a valer em 1º de julho.

via TechCrunch