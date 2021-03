Huawei cobrará royalties da Apple por uso de tecnologias 5G

A Huawei começará a cobrar royalties de fabricantes de smartphones, incluindo Apple e Samsung, pelo uso de suas patentes que cobrem a tecnologia 5G. A decisão da chinesa tem como objetivo abrir um novo fluxo de receita, já que uma parcela dos negócios da companhia sofreu impacto das sanções dos Estados Unidos.

Publicidade

De acordo com a Bloomberg, a Huawei é proprietária da maior coleção mundial de patentes envolvendo 5G (mais de 3 mil); ainda segundo a reportagem, a empresa cobrará uma taxa “razoável” pelos royalties da tecnologia — mais baixas que as de empresas como Qualcomm, Ericsson e Nokia.

Mais especificamente, a Huawei deverá cobrar US$2,50 por dispositivo equipado com sua tecnologia — valor bem menor do que a taxa de US$7,50 da Qualcomm. A chinesa estima que receberá cerca de US$1,2 bilhão com o licenciamento de patentes até o fim deste ano.

Embora a Apple atualmente dependa da Qualcomm para sua tecnologia 5G, presente nos iPhones 12, a empresa confirmou que está desenvolvendo seu próprio modem — mas, a depender das tecnologias usadas pela Maçã, ela ainda terá que desembolsar uma boa quantia com o licenciamento de patentes.

via CNBC