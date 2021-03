Instagram lidera entre apps que mais coletam dados no iOS

Os quadros de “dados nutricionais” da App Store chegaram para nos dar uma visão mais ampla e clara das informações pessoais coletadas por cada aplicativo disponível na loja. Além disso, eles são uma forma bem interessante de estabelecermos critérios de comparação — e sabermos, ainda que por alto, quais apps são mais famintos e quais são mais frugais em relação aos nossos dados.

Pensando nisso, a empresa de armazenamento em nuvem pCloud criou recentemente um ranking com alguns dos aplicativos mais populares na App Store. O propósito é simples: analisar quais tipos de dados são coletados por cada um deles para ranqueá-los entre os mais e menos amigáveis.

Vejam o resultado:

Sem muitas surpresas, a dupla dinâmica de Mark Zuckerberg (Instagram e Facebook) liderou o ranking com honras: o primeiro coleta nada menos que 79% de todos os tipos de dados classificados pela Apple, enquanto o segundo captura 57%. Por ser uma lista mais focada em apps populares nos Estados Unidos, o WhatsApp não foi computado, mas ele também coleta sua boa dose de dados, como é possível ver na App Store.

Outros apps comilões incluem LinkedIn, Uber Eats, YouTube (e YouTube Music), Duolingo e TikTok, todos acima dos 40% na métrica. Reddit, Snapchat, Spotify, Amazon Prime Video, Tinder e Twitter ficam numa posição intermediária, na casa dos 20%.

A pCloud listou também apps populares que não coletam nenhum tipo de dado com o objetivo de vendê-lo a terceiros para direcionar anúncios ao usuário — portanto, teoricamente, os aplicativos mais amigáveis com as suas informações pessoais. A lista inclui nomes deveras populares, como Netflix, Skype, Clubhouse, Signal, Telegram, Zoom e Discord.

Obviamente, é bom considerar que todos os dados utilizados para a montagem do ranking são autodeclarados — a política da Apple, que já causou polêmica, é de permitir que cada desenvolvedor passe as informações de captura dos seus apps sem grandes supervisões. Ou seja, a lista está sujeita a imprecisões, embora seja razoável acreditar que apps maiores, desenvolvidos por grandes empresas, sofram um escrutínio maior e tenham mais responsabilidade na divulgação desses dados.

A pesquisa completa da pCloud, que traz ainda rankings alternativos sobre como cada app utiliza seus dados, pode ser vista aqui.

via Tom’s Guide