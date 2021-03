Instagram proíbe Direct entre maiores e menores de idade que não se seguem

Como mais uma iniciativa para proteger usuários mais jovens, especialmente os menores de idade, o Instagram anunciou hoje uma série de novas medidas e recursos de segurança na sua plataforma.

A principal novidade já está em efeito: a rede efetivamente proibiu a troca de mensagens privadas entre perfis de usuários maiores e menores de idade que não sigam um ao outro. Em outras palavras, se você tem mais de 18 anos e abre a tela do Direct com um usuário menor de idade que não é seu seguidor, a área de envio de mensagens estará bloqueada, com o seguinte aviso: “Você não pode se comunicar com esta conta enquanto ela não lhe seguir.”

A ideia aqui, claro, é evitar o uso da rede por pedófilos e outros tipos de abusadores virtuais. Até por isso, outros recursos serão implementados para fortalecer essa proteção: por exemplo, o Instagram implementará técnicas de inteligência artificial para “reconhecer” quando um usuário maior de idade estiver exibindo um comportamento suspeito e exibirá um alerta ao usuário jovem, que poderá dali mesmo denunciar e/ou bloquear seu interlocutor.

O Instagram não detalhou como esses sistemas de detecção funcionarão, mas deu um exemplo: caso um perfil maior de idade comece a seguir e enviar mensagens para muitos usuários abaixo dos 18 anos, por exemplo, os alertas serão ativados e os jovens receberão os avisos.

A rede também dará conselhos aos usuários menores de idade, informando que eles não precisam se sentir pressionados a responder as mensagens que recebem e que é recomendado “cuidado ao compartilhar fotos, vídeos ou informações pessoais com pessoas que você não conhece”. Além disso, os usuários menores de 18 anos serão incentivados a fechar seus perfis e compartilhar o mínimo possível de informações em suas bios e postagens.

Vale lembrar que, já há muito tempo, a idade mínima para ter uma conta no Instagram é 13 anos. A rede, entretanto, reconhece que muitas crianças e jovens abaixo dessa faixa etária mentem suas informações para entrar na plataforma; para combater esse tipo de prática, novos recursos de inteligência artificial serão implementados para detectar usuários menores de 13 anos. O Instagram não compartilhou como funcionarão esses recursos, entretanto.

As novidades do Instagram já estão começando a ser implementadas na rede. Vale notar, ainda, o novo Guia de Pais publicado pela plataforma e direcionado especificamente a usuários brasileiros (há versões também para outros países), que dá dicas a pais e responsáveis de como proteger as contas e o bem-estar dos seus filhos.