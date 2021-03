Aproveite a nossa tradicional seleção de promoções nas App Stores nesta terça-feira!

Solitaer‪e‬, criado pelo pessoal da aeliox, é uma releitura de um clássico dos jogos de cartas.

Você deve empilhar cartas descendentes em cores alternadas do tabuleiro. Envie cartas do mesmo naipe para as suas pilhas iniciais para limpar o tabuleiro e ganhar o jogo.



Escolha o tema que mais lhe agrada e boa diversão!

Abaixo outros aplicativos/jogos que, juntos, somam quase R$113 de desconto:

Apps para iOS/iPadOS

Jogo de estratégia.

Utilitário para despesas.

Editor de imagens.

App universal (iOS/iPadOS/macOS)

Utilitário para papel de parede.

Apps para macOS

Lista de tarefas.

Editor de imagens.

Aproveitem as ofertas e até amanhã. Ah, lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr!

Respeite o distanciamento social e use máscara (de preferência PFF2 ou N95) em locais públicos. 🏠😷