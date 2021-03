Anthony Boyle junta-se ao elenco de “Masters of the Air” no Apple TV+

A megaprodução do Apple TV+, “Masters of the Air”, está tomando forma rapidamente. A série — descrita como uma sequência espiritual de “Band of Brothers” e “The Pacific” — já ganhou seus dois protagonistas, Austin Butler e Callum Turner. Hoje, de acordo com o Deadline, já temos mais uma adição para o seu elenco: o ator Anthony Boyle.

Boyle, de 26 anos, é mais conhecido por interpretar Scorpius Malfoy na peça “Harry Potter e a Criança Amaldiçoada”, que rendeu ao ator um Prêmio Olivier e uma indicação ao Tony. Ele também participou de filmes como “Z: A Cidade Perdida”, “Tolkien” e estará na futura produção do Apple TV+ “Tetris”.

Em “Masters of the Air”, Boyle interpretará o Major Crosby, um dos papéis principais da minissérie — que, como já citamos, será adaptada do livro homônimo de Donald L. Miller e acompanhará a história real de um grupo de soldados da aeronáutica dos Estados Unidos que levou o combate da Segunda Guerra Mundial ao território alemão.

A produção, primeira do Apple TV+ realizada pelo seu estúdio próprio Masters, é uma das mais caras da Maçã (e da televisão em geral) até o momento, com o custo estimado em mais de US$200 milhões. Cary Joji Fukunaga, responsável pela primeira temporada de “True Detective” e pelo vindouro “007 – Sem Tempo para Morrer”, dirigirá todos os dez episódios, que serão roteirizados pela dupla John Orloff e Graham Yost. Steven Spielberg e Tom Hanks estão entre os produtores executivos.

Acompanhemos, portanto, as próximas notícias sobre a série — parece que vem coisa boa por aí.

