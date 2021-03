App WOMBO transforma fotos em performances musicais

É oficial: estamos na era dos deepfakes. A técnica, que envolve sintetizar as características de um determinado rosto humano para criar vídeos de pessoas fazendo coisas que nunca existiram na vida real, transita entre os questionamentos éticos, o potencial para muitos tipos de crimes e falsificações, bem como o puro e simples divertimento. O aplicativo WOMBO está nessa terceira categoria.

Lançado há menos de um mês na App Store, o app já tornou-se um pequeno fenômeno — atualmente, ele ocupa o primeiro lugar na categoria de Foto e Vídeo em diversas lojas digitais da Maçã, inclusive a brasileira. A proposta é simples: pegar qualquer fotografia ou imagem de uma pessoa, real ou fictícia, e transformá-la numa performance musical da canção que você escolher.

O funcionamento é simples: basta fazer o upload de uma selfie ou da imagem do rosto de alguém — seu, de outra pessoa (é de bom tom pedir autorização antes), de uma celebridade, de uma pintura, de um personagem, de um desenho animado — e escolher uma entre centenas de músicas populares disponibilizadas no app.

O WOMBO fará sua mágica e, em alguns instantes, você terá um clipe musical com a pessoa da foto cantando a música em questão. É possível, então, salvar sua obra ou compartilhá-la com o mundo em diversas redes sociais diretamente pelo app.

Vejam uns exemplos… peculiares:

Obviamente, a ideia aqui não é entregar um deepfake perfeitamente realista — afinal de contas, estamos no terreno do divertimento, e não da falsificação e dos crimes virtuais. Ainda assim, a inteligência artificial do WOMBO é apurada o suficiente para dar um certo movimento às imagens e render uma boa risada entre você e seus amigos e familiares.

Como em todo app do tipo, a primeira questão a se apurar antes de entregar dados de mão beijada é a da privacidade. Na App Store, o WOMBO afirma capturar “conteúdo do usuário” e dados de localização, mas nenhum dos dois é vinculado à sua identidade; na sua descrição, o app afirma que “leva privacidade muito a sério” e que todos os dados são apagados após o uso, sem compartilhamento ou venda de imagens a terceiros. A política de privacidade completa do aplicativo pode ser lida aqui.

O WOMBO pode ser baixado na App Store e o seu uso é gratuito — os vídeos gerados no app terão, entretanto, uma marca d’água como aquela vista no tweet acima. Para remover a inscrição, é preciso assinar o WOMBO Premium, que custa R$26 mensais ou R$155 ao ano. Boa diversão!

