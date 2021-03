Apple lança experiência interativa inspirada em “Servant”

No começo desta semana, a Apple lançou uma nova experiência interativa chamada “Survive the Attic” — essencialmente, um jogo de desafios inspirado em “Servant”, produção original do Apple TV+.

A premissa é que você tem 10 minutos para escapar do sótão — para isso, você tem 60 segundos para resolver os 10 desafios propostos, os quais vão ficando cada mais difíceis à medida que você avança.

Cada quebra-cabeça é baseado em elementos de “Servant” — inclusive, entre os desafios é possível conferir trechos da produção.

Segundo a Apple, o jogo funciona apenas em navegadores para dispositivos móveis — por algum motivo, porém, ele não roda em iPads. Vale notar que a Apple já havia lançado uma outra experiência baseada em suas produções originais (no caso, “For All Mankind”).

Se você estiver num dispositivo móvel, basta tocar aqui para acessar o jogo. Quem aí conseguiu chegar ao final?

