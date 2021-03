Apple TV+ firma parceria com produtora de Natalie Portman

A Apple realmente está com a bola toda em Hollywood: na última semana, falamos aqui sobre “Lady in the Lake”, futura série estrelando Lupita Nyong’o e Natalie Portman. Pois a Maçã, além de ser lar do primeiro projeto televisivo de Portman, firmou também uma parceria com a produtora da atriz.

De acordo com o Deadline, a Apple assinou um contrato de prioridade plurianual com a MountainA, produtora recém-criada por Portman e pela executiva Sophie Mas. Com o acordo, a MountainA apresentará seus projetos inicialmente para a Maçã, que terá a prioridade na aquisição deles; apenas no caso de uma negativa da Apple, a produtora poderá negociar seus filmes e séries com outras distribuidoras.

Sobre a parceria, Portman e Mas publicaram o seguinte comunicado nas mídias sociais:

Nós criamos a MountainA para apoiar projetos significativos e oportunos, e não poderíamos imaginar uma parceira melhor para começar esta aventura do que a equipe fantástica da Apple — que, em um período tão curto, já tem um histórico de trabalhar com alguns dos cineastas mais inspiradores do mundo. Estamos animadas em criar e desenvolver histórias ousadas juntos.

“Lady in the Lake” já é, extra-oficialmente, o primeiro fruto da parceria: a MountainA será uma das principais produtoras da série, junto a Lupita Nyong’o e a roteirista/diretora Alma Har’el. Ficamos na expectativa, portanto, para futuros anúncios sobre o contrato.

