Como alterar o wallpaper do app Casa (iPhone, iPad e Mac)

Já falamos diversas vezes por aqui no MacMagazine sobre automação residencial e o app Casa (Home), presente em iPhones/iPads desde o iOS 8 e que, recentemente, chegou também ao Mac.

O app permite que você reúna, em apenas um lugar, todos os dispositivos inteligentes compatíveis com o protocolo HomeKit, como TVs, lâmpadas e sensores.

Pouca gente sabe, mas é possível personalizar o app para deixá-lo de acordo com o seu gosto. Uma das opções é mudar o wallpaper padrão da casa e dos cômodos.

No iPhone e iPad

Abra o app, toque no ícone de Casa (localizado no canto superior esquerdo) e em “Ajustes da Casa”. Por lá, você verá a seção “Imagem de Fundo da Casa”, onde há opções de tirar uma foto na hora ou de escolher entre os wallpapers padrões do sistema.

Para ver e escolher um deles, toque em “Escolher de Existentes”. Por lá, também aparecerá a opção para escolher uma foto presente na sua fototeca. Depois que tiver escolhido a imagem de fundo, toque em “OK” no canto superior direito.

Se tiver mais de um Cômodo, vá até a aba “Cômodos”; depois, no botão de menu localizado no canto superior esquerdo, vá em “Ajustes do Cômodo” e escolha o desejado. Altere o wallpaper normalmente, repetindo os passos acima.

Caso você tenha mais de um cômodo, basta deslizar da direita para a esquerda para trocar — depois, é só seguir as mesmas instruções.

Alternativamente, na aba “Casa”, você pode tocar no ícone de casa e em “Ajustes do Cômodo”. Nessa tela, há uma seta para a esquerda escrita “Cômodos”; tocando nela, você tem acesso a todos eles e pode personalizar tudo da forma que preferir, confirmando as mudanças depois em “OK”.

No Mac

No Mac, o processo é praticamente idêntico, já que o aplicativo Casa é um dos que a Apple portou do iPad para o Mac usando o Projeto Catalyst.

Clique no ícone de casa e depois em “Ajustes da Casa”. Depois, basta rolar a tela e escolher entre os fundos de tela padrões. Se preferir, escolha uma foto presente no seu computador indo até o fim da lista das imagens e clicando em “Escolher Foto…”.

Para mudar a imagem de fundo de um cômodo específico, escolha o cômodo na barra lateral e clique em Editar » Editar Cômodo (na barra de menus do Mac) — ou clique no ícone de casa e depois em “Ajustes do Cômodo”. Basta agora escolher o novo wallpaper e clicar em “OK”.