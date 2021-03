DigiTimes agora aposta em iPad Pro com Mini-LED em abril

Já há algum tempo, comentamos uma série de rumores que apontam para o lançamento de um iPad Pro de 12,9 polegadas equipado com display Mini-LED.

Fontes como o DigiTimes, entretanto, apostavam que esse dispositivo chegaria em março — mas, ao que tudo indica, esse não é o cenário mais provável agora.

Segundo a reportagem mais recente do DT, a Apple não lançará um novo iPad Pro equipado com essa tecnologia de display até pelo menos o segundo trimestre deste ano — ou seja, a partir de abril.

Citando “fontes da indústria”, o veículo afirmou que a Epistar se tornou a principal fornecedora da tecnologia para iPads Pro com displays Mini-LED, com quase 50% da sua capacidade de produção reservada para o suposto novo modelo do tablet.

Ainda segundo as informações, porém, a produção em massa só começará no próximo mês — embora seja possível que a fabricação inicial já tenha começado.

Coincidentemente ou não (muito provável que sim), o leaker Jon Prosser, que também apostava no lançamento do tal iPad Pro com Mini-LED em março, alegou hoje cedo que o primeiro evento especial da Apple deste ano ocorrerá em abril — não mais em março, como especulado a princípio.

Pode ser que isso esteja ligado com o lançamento do iPad Pro em questão? Talvez. Resta-nos, é claro, aguardar.

