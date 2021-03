Investimentos da Apple em títulos verdes chegam a US$4,7 bi

A Apple está continuamente investindo em suas (inúmeras) ações ambientais — entre elas a venda de títulos verdes (green bonds), a fim de obter recursos para seus projetos de proteção ao meio ambiente.

Publicidade

Em um comunicado divulgado hoje, a Apple exaltou o progresso significativo que fez como parte de seu programa de títulos verdes, cujos investimentos alcançaram incríveis US$4,7 bilhões.

Em 2019, esses investimentos estavam na casa dos US$2,5 bilhões — o que significa que, em praticamente dois anos, a companhia conseguiu quase que dobrar sua receita com a venda de títulos verdes, como destacado pela vice-presidente de meio ambiente, políticas e iniciativas sociais da Apple, Lisa Jackson:

A Apple se dedica a proteger o planeta que todos nós compartilhamos com soluções que apoiam as comunidades onde trabalhamos. Todos nós temos a responsabilidade de fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para lutar contra os impactos das mudanças climáticas, e nosso investimento de US$4,7 bilhões com a receita de nossas vendas de títulos verdes é um fator importante em nossos esforços. Em última análise, a energia limpa é um bom negócio.

Graças a esses investimentos a Apple gerou, em 2020, mais de 1,2 gigawatts (GW) de energia limpa, removendo do meio ambiente o equivalente a 921 mil toneladas de carbono — o que também pode ser comparado à emissão de gases poluentes de aproximadamente 200 mil carros.

Também no ano passado, a Apple concluiu a construção de duas das maiores turbinas eólicas terrestres do mundo perto de Esbjerg, na Dinamarca — as quais alimentam seu data center no país. Quando em pleno funcionamento, as duas turbinas deverão entregar 62GW por ano — número equivalente ao consumo de energia de aproximadamente 20 mil residências.

Por fim, a companhia está apoiando a geração de 165MW de energia renovável por meio de um projeto solar fotovoltaico no estado americano da Virgínia, bem como a aquisição de 112MW de energia eólica no estado de Illinois para suas atividades na região de Chicago.

O relatório anual de impacto da Apple — que cobre a alocação de seus rendimentos com a venda de títulos verdes — para projetos ambientais que incorreram em gastos no ano fiscal de 2020 está disponível aqui [PDF].