Jovem que usou conta da Apple no Twitter para roubar Bitcoins ficará 3 anos preso

No meio do ano passado, um ataque coordenado a múltiplas contas de empresas e celebridades no Twitter — incluindo Apple, Uber, Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos e Kanye West — conseguiu roubar cerca de US$100 mil em Bitcoins.

Agora, conforme noticiou o Tampa Bay Times, um dos principais envolvidos no ataque declarou ser culpado e ficará três anos preso numa instalação juvenil. Sete meses já foram cumpridos, visto que ele foi capturado pouco tempo depois do incidente.

Graham Ivan Clark, de Tampa (Flórida, Estados Unidos), tinha 17 anos no dia do ataque e, portanto, foi classificado como “infrator juvenil” — evitando, assim, uma pena mínima de dez anos se já fosse adulto.

Após os três anos preso, Clark ainda terá outros três anos de liberdade condicional — e, se violá-la, aí sim poderá ser condenado como adulto. Nesse período, ele está proibido de usar computadores a menos que esteja sob supervisão policial.

Clark foi apontado como o mentor do golpe, mas outros dois membros do seu time — Mason Sheppard (do Reino Unido) e Nima Fazeli (dos EUA) — também estão presos.

