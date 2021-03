Justin Long, da “Get a Mac”, agora promove PCs pra Intel

Muitos de vocês devem se lembrar do ator Justin Long — o qual, além de participar em vários filmes conhecidos, também estrelou a conhecida e premiada campanha “Get a Mac”, lançada pela Apple nos anos 2000.

Se naquela época Long ficou conhecido por interpretar o Mac, hoje podemos dizer que ele é “um PC” — isso porque o ator foi contratado pela Intel para promover máquinas equipadas com os chips da empresa, numa clara tentativa de competir com os Macs alimentados pelo novo processador da Apple, o chip M1.

Em um dos vídeos, Long promove a flexibilidade dos laptops com Windows — especificamente o Yoga 9i, da Lenovo, em comparação a um MacBook Pro.

Em outra publicação, Long encontra um usuário de PC jogando no laptop MSI Gaming Stealth 15M, equipado com um Intel Core i7. Long então pede um Mac, antes de concordar rapidamente que “ninguém joga em Macs”.

Outros vídeos criticam veementemente a ausência de telas com suporte ao toque em Macs, além da incapacidade de conectar mais de um monitor externo em Macs com ‌M1‌ e a variedade de opções disponíveis para laptops equipados com Intel.

Naturalmente, a campanha é propositalmente inspirada nos comerciais da Apple — no começo de cada vídeo, Long diz: “Olá, eu sou… o Justin” — uma adaptação do que ele dizia na campanha “Get a Mac” (“Olá, eu sou um Mac”).

Vale notar que essa não é a primeira vez que a Intel explicitamente ataca a Apple depois que a gigante de Cupertino anunciou a migração para seus próprios processadores; no mês passado, a fabricante de chips também soltou uma campanha no Twitter destacando o que Macs não podem fazer.

via MacRumors