Novos iPads Pro chegarão em abril com chip equivalente ao M1, “confirma” Mark Gurman

Março chegou e está se encaminhando para as suas últimas semanas sem o rumorejado evento da Apple — que, segundo todas as suspeitas, seria centrado na linha de iPads e traria novidades especialmente para os iPads Pro.

Pois, hoje mais cedo, o DigiTimes apostou que os novos tablets chegarão, na verdade, em abril; agora, foi Mark Gurman quem “confirmou” a previsão.

Em reportagem para a Bloomberg, Gurman também trouxe suas informações finais sobre características dos futuros tablets. Segundo ele, os novos iPads Pro manterão o mesmo design e ainda serão vendidos em versões de 11 e 12,9 polegadas, mas seu chip ganhará um excelente upgrade e poderá se equiparar ao (superpoderoso) M1 em desempenho e poder de processamento.

Os dispositivos também ganharão uma porta Thunderbolt, virtualmente idêntica à atual USB-C (então carregadores e acessórios atuais continuarão funcionando) — mas com velocidades de conexão extremamente superiores, o que certamente apelará ao público profissional que usa muitos periféricos, câmeras e acessórios.

Sobre o prospecto do Mini-LED, Gurman também acredita que apenas o modelo maior do iPad Pro ganhará a nova tecnologia de tela, que traz as principais vantagens do OLED (maior brilho e taxa de contraste, menor gasto de energia) sem seus pontos negativos, como a tendência ao burn-in. Ele afirmou que o Mini-LED chegará “pelo menos” ao modelo de 12,9″, o que indica que talvez a esperança ainda não tenha morrido para o iPad Pro menor.

iPad e iPad mini

Gurman falou também sobre o futuro do iPad “comum” e do iPad mini, mas os produtos não deverão ser atualizados no possível evento de abril: a ideia da Apple seria lançar novas versões deles até o fim do ano, segundo o repórter.

A reportagem corroborou as previsões de que o novo iPad mini terá uma tela maior que as atuais 7,9 polegadas; já o próximo iPad terá um design mais fino e leve. Não há mais informações sobre possíveis novidades trazidas pelos modelos, entretanto.

Animados?

