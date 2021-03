Promoções na App Store: Gravador-dictafone, FloatOn, Video Plus e mais!

Confira e aproveite a nossa seleção de promoções nas App Stores nesta quarta-feira!

O Gravador-dictafon‪e, desenvolvido por Li Zhu, é mais uma interessante alternativa ao tradicional gravador de voz nativo do iOS/iPadOS.

O app permite que você insira comentários e fotos nas suas gravações, sendo uma ferramenta extremamente útil para múltiplas aplicações: entrevistas, aulas, leituras, ensaios, etc.



Personalize a interface do aplicativo com os temas disponíveis. Adicione notas, edite-as e classifique suas gravações com poucos toques.

Abaixo outros aplicativos/jogos que, juntos, somam quase R$106 de desconto:

Apps para iOS/iPadOS/tvOS

Relógio flutuador.

Jogo de xadrez.

Jogo de ação.

Jogo de RPG .

App para macOS

Editor de vídeo.

Aproveitem as ofertas e até amanhã. Ah, lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr!

