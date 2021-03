WhatsApp não roda mais no iOS 9 (adeus, iPhone 4s)

Nesta semana, o WhatsApp Messenger chegou à versão 2.21.50. Ela não trouxe nenhuma grande novidade, mas para quem ainda está usando o iOS 9, é bom abrir o olho.

Isso porque a nova versão é agora compatível com o iOS 10 ou superior, apenas. Desta forma, se você tem um iPhone 4s, por exemplo (que parou de receber atualizações no iOS 9.3.6), não poderá mais usar o mensageiro.

Caso você, pela razão que for, ainda estiver usando o iOS 9 em um aparelho compatível com versões do iOS mais recentes, saiba que é bom atualizar até mesmo por questões envolvendo segurança.

Essa mudança afetará poucas pessoas, mas fica aqui o aviso.

via TechTudo