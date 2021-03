Wikipédia lançará versão paga para Apple e outras gigantes

Desde o seu princípio, a Wikipédia se autodescreve como “A Enciclopédia Livre” e segue esse lema rigorosamente, fugindo de modelos pagos ou com anúncios. Entretanto, manter um espaço aberto de difusão de conhecimento para todos os indivíduos do mundo é muito diferente de ceder conteúdo gratuitamente a empresas bilionárias para que elas aprimorem seus produtos — e os responsáveis pela Wikipédia parecem estar percebendo isso.

Publicidade

De acordo com a WIRED, a Fundação Wikimedia anunciou recentemente o Wikimedia Enterprise, uma operação especial que tem como objetivo gerar receita para a organização vendendo seu conteúdo e benefícios especiais para gigantes tecnológicas como Apple, Google, Amazon e Microsoft.

A novidade não mudará a forma como as empresas se utilizam do conteúdo da Wikipédia hoje — se quiserem, as gigantes poderão continuar capturando os artigos da enciclopédia normalmente sem pagar um centavo. A Wikimedia Enterprise servirá como uma expansão desses serviços para empresas que queiram uma integração mais aprofundada com a plataforma, oferecendo uma espécie de “API premium” e recursos adicionais para as gigantes.

A Fundação Wikimedia não detalhou como funcionará a novidade, mas a página de perguntas frequentes da organização já dá algumas pistas. Um dos recursos do Wikimedia Enterprise, por exemplo, permitirá que as empresas coletem apenas edições recentes de artigos aprovadas pela comunidade da Wikipédia, em vez das versões mais novas, que podem estar sujeitas a erros e campanhas de vandalização.

Publicidade

No caso da Apple, especificamente, o uso da Wikipedia é bem amplo em recursos importantes do seu ecossistema, como a Siri e o Spotlight, para fornecer definições e tirar dúvidas dos usuários. Ainda assim, a Maçã é muito menos dependente da plataforma do que o Google, por exemplo — que utiliza os artigos da enciclopédia em boa parte das bilhões de buscas que realiza diariamente.

A Fundação Wikimedia não deu mais detalhes sobre valores da sua nova versão Enterprise, mas afirmou que a novidade será lançada ainda em 2021.

via The Verge