Apple Pay: cartões do Banco Original ganharão suporte nas próximas semanas

E a lista de bancos/cartões compatíveis com o Apple Pay vai crescendo!

Neste ano, os cartões do BTG+ e do Banco Inter ganharam compatibilidade com a carteira digital da Maçã; ao longo de 2021, porém, alguns outros também já indicaram que passarão a suportar o sistema de pagamento por aproximação da Apple, como os cartões American Express e Mastercard (ambos do Bradesco) — e, que sabe, o Nubank.

Agora, mais um promete entrar para esse time neste ano: o Banco Original. Segundo informou a CNN Brasil Business, clientes do Banco Original poderão cadastrar seus cartões nas carteiras digitais Apple Pay e Google Pay “nas próximas semanas”!

Ainda segundo o veículo, os pagamentos por aproximação no Brasil movimentaram R$41 bilhões em 2020, um aumento de 469,6% em um ano, de acordo com a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs). Esse avanço se deu principalmente pelo uso de cartões de débito, que responderam por quase metade do volume transacionado.

Obviamente, aqui, estamos falando não apenas das carteiras digitais mas também de cartões que podem realizar pagamentos utilizando a tecnologia NFC .

Em 2020, pagamentos por aproximação ultrapassaram pela primeira vez os pagamentos realizados em dinheiro — e isso falando globalmente.