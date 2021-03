Chrome ganha recurso de legendas automáticas universais

Legendas automáticas estão entre os recursos de acessibilidade mais importantes da internet hoje em dia, e é sempre bom ver a adoção (e o aprimoramento) de ferramentas do tipo por plataformas como Google Meet e Instagram. Agora, enfim, o Chrome está dando um passo além.

Digo isso porque o navegador do Google começou a lançar o seu recurso Live Captions em todas as plataformas. A ferramenta, antes disponível somente em alguns smartphones Pixel e Galaxy, permite que o Chrome capture qualquer tipo de áudio sendo reproduzido no navegador — um vídeo, um podcast, uma entrevista ou qualquer coisa que envolva fala, até mesmo chamadas de áudio/vídeo — e ofereça legendas automáticas ao usuário.

As legendas aparecem em uma pequena caixinha que você pode movimentar pela janela do browser e a coisa funciona mais ou menos como a ferramenta de reconhecimento de fala do YouTube — isto é, a transcrição aparece com um pequeno atraso e é sujeita a alguns erros (especialmente com falas muito rápidas ou fora do padrão), mas ainda assim o recurso é extremamente bem-vindo.

Um aspecto muito interessante das Live Captions é que elas funcionam mesmo com o áudio no mudo, então o recurso servirá também para pessoas que queiram “ouvir” vídeos ou podcasts sem incomodar as pessoas nas proximidades — mesmo que você não tenha um fone de ouvido por perto. O recurso também funciona offline, então você pode abrir áudios e vídeos salvos no seu computador e desfrutar das legendas automáticas mesmo sem uma conexão.

A ferramenta já está disponível no Chrome 89 para macOS, Windows e Linux (o Chrome OS ganhará suporte em breve) e pode ser ativada na área de configurações do navegador, indo até a seção Avançado » Acessibilidade. Por ora, as Live Captions funcionam apenas em inglês, mas fica a torcida para que o Google expanda a função rapidamente — acessibilidade, afinal de contas, nunca é demais.

via XDA-Developers