Como enviar mensagens escritas à mão no app Mensagens (iPhone e iPad)

O app Mensagens, no iPhone e no iPad, permite que você envie/receba mensagens de texto e multimídia (SMS/MMS), além de, é claro, trocar iMessages com outros usuários dos sistemas operacionais da Apple.

Uma das formas de mandar mensagens por lá diz respeito àquelas escritas à mão, o que pode trazer um toque a mais de personalidade.

Saiba, abaixo, como enviar uma mensagem assim.

Abra o Mensagens e toque na conversa na qual deseja usar o recurso. Depois, gire o iPhone para que ele fique na horizontal e toque na barra de digitação, para que o teclado virtual apareça.

Você verá, no canto inferior direito (ao lado do botão em formato de microfone), o ícone para escrever na tela.

No caso dos iPads, não é necessário usá-lo na horizontal para que o ícone de escrever à mão apareça.

Ao tocar nele, você verá algumas palavras comuns já escritas, como “Obrigado”, Pensando em Você”, “Feliz Aniversário”, “Desculpa” e “Parabéns”. Para escrever uma nova palavra, use o seu dedo na parte central do dispositivo. Se quiser continuar escrevendo, use a seta no lado direito.

Depois que tiver finalizado sua escrita, toque em “OK” no canto superior direito.

Há, ainda, a possibilidade de enviar um comentário junto ao desenho. Toque no botão azul com uma seta voltada para cima para enviá-lo. 😉

Bem legal, não?