Como reiniciar a Touch Bar dos MacBooks Pro

A Touch Bar foi lançada com a geração de 2016 dos MacBooks Pro, porém, para ser sincero, ela nunca “pegou”.

Tanto é que há rumores recentes de que a Apple removerá o componente e trará de volta outros, como uma entrada de cartões SD e o MagSafe dos Macs mais antigos. O tempo dirá se os rumores se confirmarão…

Mas voltando à Touch Bar, sabemos que, apesar de ser confiável e duradoura, ela não está livre de problemas. Caso encontre algum erro na barra ou queira resetá-la, é possível fazer o processo em poucos passos.

Resetando a Touch Bar pelo Monitor de Atividade

Abra o Monitor de Atividade do Mac — ele fica localizando na pasta Utilitários, dentro de Aplicativos (no Finder).

Depois, clique na aba “CPU”, localizada no topo do aplicativo e, no menu Visualizar, clique em “Todos os Processos”. Digite TouchBarServer na barra de pesquisas, localizada no canto superior direito.

Depois que que ela aparecer, selecione-a, clique no botão de “X” no canto superior esquerdo e em “Forçar Encerrar”.

Resetando a Touch Bar pelo Terminal

O segundo método pode ser feito pelo Terminal. Para isso, abra-o e digite os seguintes comandos, pressionando em seguida a tecla Return .

sudo pkill TouchBarServer sudo killall "ControlStrip"

O sistema, então, pedirá para que você insira a senha usada para logar no computador antes de realizar o processo de reinicialização da Touch Bar.

Essas dicas devem resolver a maioria dos problemas relacionados à Touch Bar. Caso mesmo assim ela continue apresentando problemas, talvez seja uma boa ideia entrar em contato com o suporte da Apple.

