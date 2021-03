★ Go Imports vai sortear um PS5 e anuncia novidades na linha de produtos

Com seis anos de mercado, a Go Imports sempre foi uma marca em movimento, buscando trazer produtos de qualidade a preços justos e um ótimo atendimento.

Publicidade

A marca, que já é reconhecida por trabalhar com produtos Apple e Xiaomi, entra em um novo momento de evolução, trazendo novos anunciantes e produtos para o marketplace.

Agora é possível comprar equipamentos profissionais de fotografia: câmeras de marcas como Canon, Sony, Nikon e GoPro, além de diversos acessórios!

Também entram para o time os modelos Surface da Microsoft, que funcionam como uma junção de tablet e PC, oferecendo tudo de que o usuário precisa. E ainda tem mais: chegaram diversos roteadores, desde TP-Link Archer até modelos mesh, garantindo excelentes conexões Wi-Fi. E, para quem curte também uma atividade ao ar livre, chegaram ao site produtos da Garmin. É novidade que não para! 😃

Publicidade

Com isso, a Go Imports passa a oferecer ainda mais possibilidades para os mais diversos tipos de demandas. E, para comemorar toda movimentação, a Go Imports vai realizar, em março, o sorteio de um PS5!

O sorteio

Para participar do sorteio, é só efetuar a compra de qualquer produto no site da Go Imports entre os dias 1º e 31 de março. Bem simples, né? Comprou, está concorrendo!

O resultado será divulgado em uma live no Instagram da Go Imports — no dia 2 de abril, às 17h.

Acesse agora mesmo o site e garanta a sua compra! E fique de olho, pois a Go Imports está sempre em movimento e ainda tem muita novidade vindo aí — para acompanhar tudo isso, siga o perfil @goimports.