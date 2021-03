Já é possível usar tokens de segurança no Facebook para iOS

Desde 2017, o Facebook permite que usuários façam login em suas contas por meio de chaves de segurança físicas — mas, até hoje, somente no desktop. Agora, isso muda: o recurso já está disponível também nos aplicativos da rede para iOS e Android.

Publicidade

Para quem não está por dentro do assunto, a autenticação por meio de chaves de segurança é considerada a forma mais segura de fazer login em contas online com informações sensíveis. Com ela, você precisa ter um dispositivo próprio (geralmente conectado via USB, Lightning ou Bluetooth) que atua como seu “verificador” — sem ele, é impossível entrar na sua conta, e ele pode ser rapidamente desativado no caso de perda ou roubo.

Obviamente, nem todos os usuários precisam desse nível de proteção — a maioria de nós já pode respirar com um certo alívio implementando um outro método de autenticação por dois fatores, como o SMS. Ainda assim, o Facebook recomenda que todos considerem adotar a autenticação por chave de segurança — a novidade é muito útil especialmente para pessoas com perfis muito visados na rede, como ativistas, jornalistas, políticos e dissidentes.

Para usar o recurso, basta ter uma chave de segurança compatível com o seu smartphone/tablet e conectá-la ao Facebook na seção de Segurança e Login do aplicativo.

via ZDNet