Kuo corrobora produção de iPad Pro com Mini-LED em abril

Tanto o DigiTimes quanto a Bloomberg apostaram, ontem, na chegada do novo iPad Pro com display Mini-LED em abril, logo após as expectativas para um evento especial neste mês caírem (pra não falar despencarem).

Agora, quem também está investindo nessa possibilidade é o célebre analista da TF Internacional Securities, Ming-Chi Kuo. Segundo ele, a produção do novo iPad Pro com Mini-LED (provavelmente o modelo de 12,9 polegadas) terá início na segunda quinzena de abril.

Vale notar que Kuo não especifica, na sua nota mais recente, qual modelo de iPad será equipado com display Mini-LED — ele, inclusive, fala em “iPads”. Não obstante, sabemos que a maioria dos rumores apontam somente para o modelo topo-de-linha do tablet.

Esperamos que a fabricante inicie a produção em massa dos iPads com Mini-LED de meados ao final de abril. O gargalo de fornecimento, a taxa de rendimento da TSMT [Taiwan Surface Mounting Technology], aumentará significativamente no segundo trimestre deste ano, e a remessa da cadeia de fornecimento também aumentará significativamente no segundo semestre de 2021.

MacBook Air com Mini-LED e iPad Air com OLED

Dando liga a alguns outros rumores, Kuo também disse que a Apple expandirá o uso dos displays Mini-LED para o MacBook Air em 2022 — além de sugerir que o próximo iPad Air, cujo lançamento também esperado para o ano que vem, será equipado com uma tela OLED — mas, como já ventilado, tanto iPads com OLED e Mini-LED coexistirão.

O mercado está preocupado que, se o iPad começar a usar OLED em 2022, a Apple abandonará o Mini-LED. No entanto, de acordo com nossa última pesquisa da indústria, se o ‌iPad‌ adotar um display OLED em 2022, será o ‌iPad Air‌ de médio/baixo custo, enquanto o ‌iPad Pro‌ de última geração ainda usará display Mini-LED. A adoção de OLED no ‌iPad‌ não afeta a tendência positiva do Mini-LED.

De acordo com o analista, a Apple não tem planos de usar displays OLED em seus “dispositivos de produtividade” (como os Macs e os iPads Pro) por causa de preocupações com o chamado burn-in — que podem ser mais perceptíveis por usuários que trabalham com o mesmo software por horas.

Por fim, ele também corroborou rumores de que o próximo MacBook Air será mais fino e terá MagSafe, além do retorno das portas HDMI e USB.

Aparentemente, os rumores nunca estiveram tão alinhados como agora.

