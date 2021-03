Pacotes de ícones para iPhone têm visual do Macintosh de 1984

O iOS 14 ajudou a impulsionar a venda de pacotes de ícones personalizados, os quais já estão disponíveis aos montes — com diversas inspirações e designs diferentes.

Publicidade

Hoje, vamos mostrar algumas opções inspiradas no passado — mais especificamente no Macintosh 128K, lançado no início de 1984.

Old School

Criado pelo designer Ben Vessey, o pacote de ícones Old School possui mais de 100 ícones diferentes com temas retrô — compatíveis tanto com a aparência clara quanto escura do iOS.

Este pacote inclui ícones para praticamente todos os principais aplicativos nativos e de terceiros (é possível conferir a lista completa aqui). Além disso, o pacote oferece seis papéis de parede monocromáticos e é fácil de instalar — a partir do app Atalhos (Shortcut).

O pacote Old School pode ser adquirido por £4 (~R$31), mas é possível baixar uma amostra com alguns ícones totalmente grátis.

iOS128k

Já o pacote iOS128k inclui mais de 120 ícones — os quais também oferecem suporte às duas aparências do iOS.

O pacote inclui todas as imagens, bem como perfis de configuração para instalar os ícones alternativos — para que você não precise ver a notificação do app Atalhos sempre que iniciar um aplicativo pelo ícone personalizado.

Ele está disponível por £2 (~R$15) e é compatível com o iOS 14.2 ou mais recente (versões anteriores não foram testadas).

System 1

O System 1 era o sistema operacional do Macintosh 128K — e também é a inspiração desse pacote homônimo.

Ele tem suporte a 45 ícones e também inclui 4 widgets (bateria, relógio, data e criptomoedas) que funcionam com o Scriptable — uma ferramenta de automação que permite escrever scripts que se integram a recursos nativos do iOS, como arquivos, calendários, lembretes, documentos, etc.

A maior parte desse pacote de ícones é composta por aplicativos nativo do iOS, mas também há ícones para alguns dos apps de terceiros mais populares — sendo que mais ícones serão adicionados em breve.

Publicidade

O pacote System 1 custa US$6 (~R$33).

Qual você curtiu mais? 😊

via 9to5Mac