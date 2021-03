Twitter testa reprodução automática de vídeos do YouTube no iOS

Parece que a tônica dos últimos dias no Twitter tem sido dar uma nova prioridade às mídias exibidas na timeline dos usuários. Falamos aqui recentemente sobre os Spaces e os testes para exibir imagens inteiras, sem cortes, ao rolar pelo seu feed; agora, uma outra (possível) novidade: a reprodução automática de vídeos do YouTube.

O recurso, que no momento está sendo testado apenas no Twitter para iOS, funciona exatamente como descrito: quando alguém que você segue publicar um tweet com um vídeo do YouTube incorporado, o conteúdo começará a ser reproduzido automaticamente na sua timeline (sem som, naturalmente), da mesma forma que já ocorre com os vídeos publicados no próprio Twitter.

Starting today on iOS, we’re testing a way to watch YouTube videos directly in your Home timeline, without leaving the conversation on Twitter. pic.twitter.com/V4qzMJMEBs — Twitter Support (@TwitterSupport) March 18, 2021

O recurso, presumivelmente, funcionará apenas quando você estiver conectado a uma rede Wi-Fi e poderá ser desativado por quem preferir uma experiência mais tranquila. Ainda assim, a novidade é interessante para todo mundo que quiser checar um determinado conteúdo rapidamente — afinal de contas, bastará tocar no vídeo para ativar o som e assistir a ele ali mesmo, sem sair do aplicativo do Twitter.

Como o recurso ainda está em testes, pode ser que você o veja funcionando esporadicamente (ou não) no aplicativo do Twitter para iOS. Dependendo da recepção da novidade, ela poderá ser efetivada para todos os apps da rede social do passarinho nas próximas semanas ou meses.

Que tal?