Apple Music expandirá série “Up Next” para mais países

Já falamos aqui algumas vezes sobre a “Up Next”, série documental do Apple Music que tem como objetivo destacar talentos em ascensão do mundo da música — e já virou, inclusive, uma série de eventos ao vivo realizados nas suas lojas (no incrível e maravilhoso mundo pré-COVID, claro).

Se havia alguma crítica a ser feita ao formato, é que ele era concentrado apenas em artistas (e gostos, e tendências) dos Estados Unidos. Agora, não mais: à Billboard, a Maçã anunciou uma expansão da “Up Next” para mais uma série de países e regiões ao redor do mundo, com o objetivo de alcançar mais talentos da música surgindo em diferentes partes do planeta.

Com a expansão, a cada mês um artista diferente será o foco dos esforços de marketing do Apple Music em uma série de regiões, incluindo Estados Unidos, Canadá, Austrália, Reino Unido, África do Sul, Índia, França, Alemanha, México, Rússia e Japão. No próximo mês, o programa estreará também na China.

Os artistas iniciais escolhidos para a nova fase da “Up Next” são os seguintes:

Peach PRC (Austrália/Nova Zelândia)

(Austrália/Nova Zelândia) Pressa (Canadá)

(Canadá) Noe Preszow (França)

(França) Lune (Alemanha)

(Alemanha) Prabh Deep (Índia)

(Índia) Dongurizu (Japão)

(Japão) Nicki Nicole (América Latina)

(América Latina) prosto Lera (Rússia)

(Rússia) Blxckie (África do Sul)

(África do Sul) Baby Queen (Reino Unido)

(Reino Unido) Morray (EUA)

O marketing de cada artista não se limitará à sua região: a cada mês, um deles ocupará o “centro das atenções” da equipe de marketing global do Apple Music, permitindo que sua produção musical alcance cantos do planeta até então inexplorados. Com o tempo, mais artistas de diferentes locais serão escolhidos — não por algoritmos, e sim pela curadoria humana da plataforma.

Bem legal, não?

