Apple TV+: Vera Farmiga entra pro elenco de “Five Days at Memorial”

São tantas produções sendo anunciadas para o Apple TV+ que você pode não lembrar, mas teremos uma minissérie dramática que mostrará os efeitos e dramas do furacão Katrina em um hospital de Nova Orleans, intitulada “Five Days at Memorial”.

Publicidade

Pois, de acordo com a Variety, Vera Farmiga terá o papel principal da série, vivendo a Drª. Anna Pou. A atriz já foi indicada para o Oscar e para o Globo de Ouro por seu papel em “Amor sem Escalas”, e também estrelou filmes como “Os Infiltrados”, “Godzilla II: Rei dos Monstro‪s‬” e “A Órfã”.

A série será baseada no livro de não-ficção homônimo escrito por Sheri Fink, terá como showrunners, roteiristas e produtores executivos John Ridley (vencedor do Oscar por “12 Anos de Escravidão”) e Carlton Cuse (vencedor do Emmy e cocriador de “Lost”). Ridley dirigirá todos os episódios da produção.

Ainda não há informações sobre o início das filmagens ou a data de estreia; assim que pintarem mais novidades, informaremos.