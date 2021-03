Apple volta a permitir que clientes experimentem AirPods em suas lojas

Em uma atitude ao mesmo tempo com um quê simbólico e também, talvez, precipitado, a Apple nesta semana voltou a permitir que clientes experimentem AirPods em suas lojas.

Obviamente, essa foi uma das primeiras coisas que deixaram de ser permitidas desde que estourou a pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), e o fato de a Apple estar agora permitindo isso mostra que ela considera esse já um bom momento para começar a voltar à “normalidade”.

Essa possibilidade, claro, ainda não está sendo aplicada mundialmente. De acordo com a Bloomberg, a Apple já voltou a permitir a experimentação de AirPods em lojas na Ásia há um certo tempo, e agora está expandindo isso para os Estados Unidos e algumas outras localidades que também já reabriram para a visitação interior de consumidores (seja com ou sem agendamento prévio).

Já faz algumas semanas que a Apple finalmente conseguiu reabrir todas as suas lojas americanas, porém ainda mantém políticas de distanciamento com redução do número máximo de pessoas, verificação de temperatura na entrada e uso obrigatório de máscaras.

As duas Apple Stores brasileiras estão entre as poucas no mundo que continuam totalmente fechadas — há três meses exatos, hoje.