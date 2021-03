Astropad para Windows permite que iPad estenda a tela do PC

Já falamos aqui algumas vezes sobre o Astropad, aplicativo que transforma o iPad numa tela secundária do Mac e permite que você utilize o tablet (e o Apple Pencil) como um dispositivo de desenho integrado ao computador. Agora, donos de PCs com Windows também estão para ganhar a mesma experiência.

A Astropad anunciou recentemente o Project Blue, que nada mais é que a fase beta pública do Astropad Studio para Windows. Com a novidade, PCs poderão ter acesso às mesmas funcionalidades do aplicativo para macOS: é possível espelhar a tela do computador, usar o Apple Pencil para desenhar em uma série de softwares, e configurar vários atalhos para acessar determinadas funções do sistema e dos apps suportados.

Assim como no Mac, o Astropad Studio para Windows funciona via Wi-Fi ou USB — a segunda opção será a ideal para profissionais, pois oferece latência zero e maior responsividade nos comandos.

Por ser uma aplicação ainda em desenvolvimento, as aparas ainda estão bem vivas e alguns recursos ainda estão em fase de implementação — atalhos por app, curvas de pressão personalizadas e integração com o Luna Display, por exemplo, chegarão em breve.

Por ora, a beta pública do software requer a compilação 1809 ou superior do Windows 10 de 64 bits. Os testes são gratuitos, então quem quiser ter um gostinho do Windows no iPad pode se registrar nessa página para entrar na festa.

via Windows Central