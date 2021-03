Com fim dos estoques, Apple oficializa morte do iMac Pro

A sua morte já tinha sido anunciada e seus estoques já estavam sumindo em boa parte dos principais mercados da Apple, mas agora o caixão foi oficialmente fechado: a Maçã descontinuou de vez o iMac Pro.

O all-in-one mais caro da Apple já não recebe qualquer menção no site da empresa, inclusive no Brasil; suas próprias páginas já foram removidas e, ao tentar acessar a antiga URL dedicada à máquina, você será redirecionado ao portal dos Macs no Apple.com.

Também não é mais possível, naturalmente, adquirir o computador. A própria Apple afirmou há duas semanas que continuaria vendendo o modelo “enquanto durassem os estoques” — ou seja, parece que os estoques acabaram até relativamente rápido.

Curiosamente, o outro produto ceifado no passaralho recente da Apple, o HomePod, continua com suas páginas no ar e estoques disponíveis em boa parte do mundo. Sinal de que, ao contrário do iMac Pro, os consumidores não estão lá muito a fim de abrir o bolso para adquirir uma das últimas unidades do alto-falante inteligente.

É verdade que o aviso da morte do HomePod foi feito alguns dias depois, mas como ele é comercializado apenas em alguns poucos países, seu estoque não deve ser tão grande assim, também.

Voltando ao computador, se você quiser muito um iMac Pro, ainda é possível adquiri-lo na loja de modelos recondicionados da Apple nos Estados Unidos — os descontos podem chegar a US$680, inclusive. Ainda assim, considerando que provavelmente veremos uma nova versão do iMac já com os chips próprios da Apple em breve… bom, talvez essa não seja a compra mais inteligente do mundo.

Descanse em paz, doce príncipe. ⚰️

