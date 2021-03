Conceito: “iPhone Flip” traz outra visão para o iPhone dobrável

Conceitos para possíveis iPhones dobráveis existem aos montes, e a lógica dita que ao menos um deles se aproximará (mais ou menos) do que nós provavelmente veremos em 2022 ou 2023. Pois hoje, uma visão relativamente nova surgiu no horizonte: a do “iPhone Flip”.

Criado pelos designers do Technizo Concept para o site LetsGoDigital, o conceito vai na contramão da maioria dos renders já apresentados até o momento: em vez do design com dobradura horizontal, que transforma o aparelho basicamente num pequeno tablet quando aberto, o que temos aqui é um design dobrável na vertical, na veia do Galaxy Z Flip ou do Motorola Razr.

O benefício óbvio dessa abordagem, claro, é o tamanho: em vez de ter um smartphone potencialmente gigante no seu bolso, o que você terá é um aparelho diminuto que, quando desdobrado, terá o tamanho de um iPhone comum — o que pode ou não apelar às suas ambições, dependendo do uso que você costuma fazer do smartphone.

O “iPhone Flip” também teria cartas interessantes na manga, a começar por uma pequena telinha secundária na parte exterior. O painel criaria uma simetria interessante com o módulo de câmeras e exibiria algumas informações ao usuário, como o horário e algumas notificações. A telinha também seria ótima para tirar selfies com as câmeras principais do aparelho.

Lá dentro, temos basicamente um iPhone 12 Pro “comum”, com recorte reduzido e Face ID. O conceito inclui também alto-falantes estéreo nas partes superior e inferior do aparelho, bem como um design sem portas — o carregamento e a transferência cabeada de dados ficaria na responsabilidade do MagSafe, presumivelmente.

Que tal?

via Tom’s Guide