Instagram terá versão para crianças com menos de 13 anos

Após proibir a troca de mensagens privadas entre perfis de usuários maiores e menores de idade que não sigam uns ao outros, o Instagram deverá, em breve, apresentar uma nova versão da sua plataforma voltada especificamente para crianças, como divulgado pelo BuzzFeed News.

Segundo as informações, o vice-presidente de produtos do Instagram, Vishal Shah, confirmou que uma versão da plataforma para crianças menores de 13 anos está em desenvolvimento. A empresa também está criando mais recursos de privacidade para “garantir a experiência mais segura possível para adolescentes”.

O chefe do Instagram, Adam Mosseri, comentou a empreitada e falou que as crianças “estão perguntando cada vez mais aos pais se podem usar aplicativos que os ajudem a manter o contato com os amigos”. Segundo Mosseri, mais informações serão divulgadas em breve.

Kids are increasingly asking their parents if they can join apps that help them keep up with their friends. A version of Instagram where parents have control, like we did w/ Messenger Kids, is something we’re exploring. We’ll share more down the road.