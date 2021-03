Kuo: headset de AR/VR da Apple poderá rastrear olhos e ler íris

O analista da TF Internacional Securities, Ming-Chi Kuo, não está perdendo tempo: segundo ele, o tão especulado headset de AR/VR da Apple — o qual, de acordo com múltiplos rumores, poderá ser lançado em algum momento no ano que vem — contará com um sistema de rastreamento ocular e, ainda, uma possível tecnologia para reconhecer íris.

Publicidade

Kuo explicou que tal sistema de rastreamento ocular poderá contar com um transmissor e receptor que “detectará e analisará as informações do movimento dos olhos”, fornecendo imagens e outros tipos de dados com base em algoritmos.

De acordo com o analista, a maioria dos headsets é operada por controladores portáteis que não proporcionam uma boa experiência; por conta disso, ele acredita que há várias vantagens em um sistema de rastreamento ocular como o que a Apple poderá usar — incluindo uma experiência visual imersiva que interage perfeitamente com o ambiente externo e proporciona maior ergonomia.

Com relação ao reconhecimento de íris, Kuo apontou que supostas especificações do headset (vistas por ele) sugerem a possibilidade da implantação dessa tecnologia. Caso tal recurso seja de fato usado, Kuo espera que o headset permita pagamentos com o Apple Pay de forma mais “intuitiva”.

via 9to5Mac