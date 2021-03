Oferta: iPhone 12 mini de 128GB com 20% de desconto!

Entre os quatro smartphones da linha iPhone 12 à venda, o que mais agradou órfãos de aparelhos menores foi, sem duvida, o iPhone 12 mini.

Com uma tela Super Retina XDR de 5,4 polegadas, ele traz as mesmas funções do iPhone 12 “normal”: chip A14 Bionic, conjunto de duas câmeras, conectividade 5G e suporte aos acessórios MagSafe, por exemplo.

Hoje, as Casas Bahia estão vendendo o iPhone 12 mini com um preço bem legal. O modelo em questão, na cor preta, conta com 128GB de armazenamento. A Apple vende ele atualmente por R$7.499.

Nessa promoção, o mesmo smartphone está saindo por R$5.999, um desconto de 20% em relação ao seu preço original. Lembrando que esse valor ainda pode ser dividido em até 12 vezes sem juros nos cartões de crédito.

Nada mau, não é mesmo? Aproveitem! 😉

