Patente cobre ajuste de áudio automático para AirPods

Mais uma dia, mais uma patente dando indício de uma provável novidade da Apple. Desta vez, a Maçã está analisando como os AirPods Pro/Max poderiam distinguir entre os tipos de pontas/almofadas usadas e alterar automaticamente as propriedades de áudio para melhor se adequar.

A patente, concedida pelo Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos (United States Patent and Trademark Office, ou USPTO), se preocupa com a identificação de diferentes almofadas ou pontas e a respectiva adaptação dos ajustes de áudio.

Por exemplo, uma configuração de equalizador pode ser selecionada ou modificada com base nos dados de identificação [da almofada ou ponta]. As configurações de proteção auditiva podem ser modificadas, incluindo, por exemplo, limitar o volume do alto-falante do fone de ouvido, modificar um perfil de cancelamento de ruído ativo para o fone de ouvido e assim por diante.