Patente da Apple descreve Touch ID aprimorado sob a tela

Não é de hoje que falamos aqui sobre patentes da Apple que descrevem possíveis tecnologias para embutir o Touch ID na tela de futuros iPhones (e, quem sabe, iPads e outros dispositivos) — basta ver esses artigos de 2017, 2019 e 2020.

Pois recentemente, o Patently Apple descobriu mais um registro realizado recentemente pela Maçã com foco na tecnologia — e agora o interesse é maior ainda, uma vez que a indústria de rumores já está basicamente confirmando a volta do Touch ID sob a tela na linha dos “iPhones 13”.

A patente 20210081639 foi enviada ao Escritório de Marcas e Patentes dos Estados Unidos (USPTO) em agosto do ano passado e teve seu registro concedido ontem, 18 de março. Sua diferença em relação a ideias anteriores da Apple está no fato de que, aqui, os engenheiros da Maçã concentraram-se em desenvolver uma forma aprimorada no Touch ID sob a tela — isto é, uma tecnologia mais precisa do que os leitores ópticos que equipam a maioria dos smartphones os quais já apresentam o recurso.

A leitura também seria do tipo óptica, mas utilizando um sistema de refletores que capturaria a digital do usuário por meio de uma “luz angular fora do eixo”. Resumidamente, a tecnologia usaria a luz emitida pelos próprios pixels da tela para refletir, em variados ângulos, a impressão digital do usuário de volta ao sensor, de forma que a autenticação seria feita de forma mais precisa e segura.

A proposta parte do princípio de que os leitores ópticos atuais são mais suscetíveis a falhas do que o comum: por conta de interferências causadas pelos próprios componentes da tela, a “imagem” da digital recebida pelo sensor pode sofrer de baixo contraste e alto ruído, com altos índices de leituras incorretas ou perdidas.

A tecnologia proposta pela Apple, segundo os engenheiros, solucionaria esses problemas sem aumentar o tamanho do sensor ou dos seus componentes.

Obviamente, em se tratando de patentes, não temos qualquer pista de que a tecnologia de fato será empregada em futuros iPhones. Entretanto, com o aquecimento dos rumores do Touch ID sob a tela, é interessante ver no que os engenheiros da Maçã estão trabalhando para dar uma reestreia de gala ao recurso.