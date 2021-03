Procon-SP multa Apple em R$10,5 milhões

A Apple recebeu hoje uma multa do Procon-SP no valor de R$10,5 milhões, por supostamente desrespeitar o Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Sim, o episódio tem a ver com a venda de iPhones sem carregadores, mas também com outros aspectos. Segundo noticiou a Folha e o G1, a Maçã fez propaganda enganosa ao dizer que iPhones eram resistentes à água, tem cláusulas abusivas em seus termos de garantia e, além disso, vendeu aparelhos sem o carregador.

iPhones resistentes à água

De acordo com o Procon-SP, ainda que a publicidade dos iPhones 11 Pro indicassem que eles poderiam ser expostos à água, os aparelhos (presume-se, uma quantidade razoável) apresentaram problemas sem que a empresa assumisse o reparo deles — algo que nós já discutimos aqui no MacMagazine.

Cláusulas abusivas

Em seus termos de garantia de produtos, o Procon-SP também acredita que a Apple impõe diversas cláusulas abusivas.

A empresa se isenta de todas as garantias legais e implícitas e contra defeitos ocultos ou não aparentes; ela também informa que o software distribuído por ela, seja criapelo pela própria Apple ou de terceiros, não está coberto pela garantia e que ela “não garante que o funcionamento do produto será ininterrupto ou sem erros”. Essas duas cláusulas, segundo o Procon-SP, infringem o artigo 51, I do Código de Defesa do Consumidor.

Há ainda uma terceira, na qual a Maçã pode solicitar autorização de cobrança em cartão de crédito do valor do produto ou da peça de substituição e dos custos de envio. Para o órgão, essa cláusula também é abusiva e infringe o artigo 51, IV, do código.

iPhones sem carregador

Por fim, temos o último ponto de atrito entre Apple e Procon-SP, o qual gerou notificações e a ameaça de multa — agora aplicada.

Como sabemos, a Apple não comercializa mais nenhum modelo de iPhone com carregador. Segundo o órgão, tal acessório é essencial para o funcionamento do dispositivo e, por isso, deveria acompanhar o aparelho na caixa.

Curiosamente, um consumidor da Apple processou a empresa por conta da venda do iPhone sem carregador e perdeu — de acordo com o juiz, a ausência do carregador (e dos fones) foi bem divulgada pela empresa e a retirada do acessório foi justificada (redução de lixo eletrônico e preservação do meio ambiente).

No mais, o juiz disse que se a justiça obrigasse a empresa a fazer a venda do iPhone com tais acessórios, é óbvio que o valor desses acessórios seria repassado ao consumidor.

Veremos como será o desenrolar dessa história; a Apple ainda poderá recorrer da decisão.

