Telegram libera chats de voz em canais e tira limite de ouvintes

O Telegram pode estar passando por um momento financeiramente delicado, mas isso não significa que a plataforma de mensagens instantâneas esteja esmorecendo nos seus esforços de oferecer cada vez mais recursos aos seus usuários.

Hoje, a rede anunciou uma série de novidades para os seus chats de voz, que estrearam no fim do ano passado. E, embora o Telegram não queira admitir, fica claro que o alvo aqui é um só: o Clubhouse.

Para início de conversa, os chats de voz agora não estão mais limitados aos grupos: eles podem ser realizados também nos canais da rede. Além disso, agora não há mais limite no número de ouvintes de um chat — sua conversa pode ser escutada por milhões de pessoas ao mesmo tempo, tornando o Telegram basicamente uma plataforma de rádio ao vivo aberta e gratuita.

Iniciar um chat por voz é muito simples: basta entrar em qualquer grupo ou canal no qual você seja administrador e selecionar a opção “Iniciar Chat de Voz”. O Telegram agora permite, inclusive, que você dê um título ao chat de voz, para que potenciais ouvintes saibam o assunto da conversa antes mesmo de se juntar a ela.

É possível convidar qualquer usuário da plataforma para se juntar a você, e aqui o Telegram já adicionou mais um recurso interessante, o “Entrar Como”. Com ele, outros usuários poderão juntar-se à conversa não apenas por seus perfis pessoais, mas também como outros canais dos quais sejam administradores — com isso, figuras públicas podem preservar suas contas pessoais e canais populares podem organizar colaborações, atraindo ainda mais ouvintes.

Para acompanhar as novidades, a plataforma adicionou também uma série de novos recursos pensados para manter os chats organizados e sob controle. Se algum participante estiver silenciado em um determinado momento de uma conversa, por exemplo, ele poderá “levantar a mão” para sinalizar que quer a palavra — o mediador do papo poderá, então, tocar no ícone para abrir o microfone do usuário e manter a conversa sem interrupções.

Administradores dos chats também poderão criar dois tipos de links para compartilhar as conversas: o link de locutores permitirá que a pessoa entre no chat diretamente como participante, enquanto o link de ouvinte colocará o participante na conversa com o microfone silenciado.

Por fim, o Telegram adicionou a opção de gravar os chats de voz. Isso pode ser feito pelos administradores das conversas; durante a gravação, uma luz indicativa vermelha aparecerá ao lado do título do chat para que todos saibam que estão sendo gravados. Ao final da gravação, o arquivo de áudio será automaticamente salvo na pasta Mensagens Salvas do administrador, e de lá ele poderá compartilhar a conversa com seus grupos e canais para quem não pôde acompanhar o papo ao vivo.

Em novidades não relacionadas aos chats de voz, o Telegram agora tem uma opção de cancelar o encaminhamento de mensagens caso você tenha escolhido o chat de destino errado — uma caixa de seleção aparecerá perguntando se você quer cancelar de vez o envio ou escolher uma outra conversa. Além disso, será possível retomar a reprodução de mensagens de voz longas de onde você parou.

Haja coisa, hein? O Telegram, como de costume, está disponível gratuitamente na App Store — sua versão independente para macOS, que pode ser baixada no site oficial do mensageiro, também já foi atualizada (a da Mac App Store será também, em breve).