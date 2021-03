Tim Cook diz estar ansioso para retomar trabalho presencial

O CEO da Apple, Tim Cook, contou à PEOPLE que “mal pode esperar” que os funcionários voltem ao trabalho presencial, à medida em que empresa traça um plano para fazer isso acontecer de forma segura.

Segundo o executivo, a Apple implementará um “ambiente híbrido” nos próximos meses para a retomada das atividades presenciais. Ele admitiu, no entanto, que a empresa está descobrindo uma forma de manter o distanciamento social com o número de escritórios do Apple Park.

Meu instinto diz que, para nós, ainda é muito importante estar fisicamente em contato uns com os outros porque a colaboração nem sempre é uma atividade planejada. A inovação nem sempre é uma atividade planejada. É se esbarrando ao longo do dia e apresentando uma ideia que você acabou de ter. E nós realmente precisamos estar juntos para fazer isso.

Quando a pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) estourou, em março de 2020, a Apple e outras empresas de tecnologia foram as primeiras a migrar para o trabalho remoto em escala mundial.

Ainda assim, Cook apontou o quanto a Apple conseguiu realizar no último ano, mesmo mantendo o distanciamento social.

Você olha para trás e o desligamento ocorreu em meados de março. Após isso, tivemos um período enorme e prolífico, [apresentando] o primeiro iPhone com 5G. Introduzimos o chip M1 no Mac. Essas são conquistas importantes.



Fizemos tudo isso enquanto reinventávamos a forma como trabalhávamos. Somos uma equipe presencial porque acreditamos que é o melhor para a colaboração. Mas sabíamos que isso não era mais possível, ou não era possível naquele período, então tivemos que nos reinventar. E eu dou crédito à equipe por realmente estar à altura da ocasião.

Mesmo depois que a pandemia acabar, Cook disse que a Apple “percebeu e aprendeu que algumas coisas são perfeitamente ótimas para fazer virtualmente”.

Além de comentar os planos da Apple para o retorno do trabalho presencial, Cook respondeu a uma série de perguntas rápidas sobre sua vida pessoal. Entre os questionamentos, Cook revelou que maratonou a série “Ted Lasso”, do Apple TV+, e que seu emoji favorito é o do símbolo da paz. ✌️

