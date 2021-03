Vídeo: tudo sobre o Tempo de Uso (controles parentais) no iPhone, iPad e Mac

Há alguns anos, a Apple tem dado uma atenção especial a recursos de Tempo de Uso (Screen Time) e controles parentais em todos os seus sistemas operacionais.

Sendo assim, no vídeo de hoje a gente dá uma passada geral e completa por tudo o que temos à nossa disposição hoje no iOS, no iPadOS e no macOS com relação a isso.

Confesso que eu mesmo me surpreendi descobrindo alguns recursos e possibilidades, enquanto gravava o vídeo para vocês. Acho que muitos não devem conhecer tudo isso que é possível fazer hoje no iPhone, iPad ou Mac.

