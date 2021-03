Zuckerberg diz que privacidade do iOS 14 beneficiará Facebook

Se tem uma empresa que reclamou das mudanças envolvendo privacidade implementadas pela Apple no iOS 14 (que chegarão para valer agora, com o iOS 14.5), foi o Facebook. Perdemos a conta de quantas vezes Mark Zuckerberg foi a público esbravejar e dizer que a atitude da Maçã prejudicaria não apenas o Facebook, mas milhares de pequenos empreendedores.

Publicidade

Pois agora, numa atitude para lá de inesperada, o CEO da rede social está afirmando exatamente o contrário: que tais mudanças (chamada de App Tracking Transparency, ou ATT) podem, na verdade, colocar o Facebook numa posição ainda mais forte. 🤷🏻‍♂️

Participando de uma conversa no Clubhouse, Zuckerberg disse que está confiante de que sua empresa “será capaz de passar por isso” em referência às mudanças de privacidade do iOS 14, que tornará mais fácil para usuários de iPhones e iPads bloquear o rastreamento de suas atividades para exibir anúncios. “Nós estaremos em uma boa posição”, disse o executivo.

Como? De acordo com ele, as mudanças poderão beneficiar o Facebook caso as empresas decidam vender suas mercadorias diretamente pelo Facebook e pelo Instagram, como informou a CNBC

Publicidade

É possível que estejamos até em uma posição mais forte se as mudanças da Apple incentivarem mais empresas a comercializarem em nossas plataformas, dificultando o uso de seus dados para encontrar clientes que gostariam de usar seus produtos fora de nossas plataformas.

Zuckerberg está se referindo ao Facebook Shops e ao Instagram Shops, recursos os quais possibilitam que marcas listem seus catálogos de produtos diretamente nos aplicativos e comercializem produtos diretamente pelas plataformas. Segundo ele, o Facebook já tem 1 milhão de lojas ativas em seus serviços e 250 milhões de pessoas usando essas lojas ativamente.

Aparentemente, estamos presenciando algo próximo àquele ditado: “Se não podes com eles, junte-se a eles”.

via AppleInsider