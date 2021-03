Como saber se o seu Carregador MagSafe é original

Uma das diversas novidades que chegaram com a linha de iPhones 12 foi o MagSafe, que serve para recarregar os smartphones em uma maior velocidade e conectar acessórios como cases e carteiras por meio do uso de ímãs.

Sabemos, porém, que a brincadeira não é nada barata — especialmente em se tratando de Brasil. Aqui, o acessório foi lançado custando R$500. Por isso, não é difícil imaginar que muitos consumidores acabem procurando preços melhores e, por isso, caiam em alguma cilada.

A própria Apple tem uma equipe responsável só para monitorar e impedir a venda de acessórios genéricos, como noticiamos recentemente por aqui. Ou seja, não é um problema simples de se resolver.

Pensando nisso, há uma maneira de verificar se o Carregador MagSafe ou o Carregador MagSafe Duo que você tem em mãos é, de fato, original. E é bem simples.

Primeiro, certifique-se de que o carregador MagSafe esteja sendo usado (“grudado” no iPhone e conectado à energia). Depois, no iPhone, vá em Ajustes » Geral » Sobre.

Se o acessório for original, você verá, abaixo de “Bloqueio de Operadora”, uma seção chamada “Apple MagSafe Charger”. Toque nela para conferir informações como o número do modelo e a versão do firmware.

É bom ter em mente que a Apple permite que fabricantes terceiras também fabriquem acessórios usando o padrão MagSafe (como a Belkin), mas eles não devem aparecer nos ajustes do iPhone como os da própria Maçã.

Fácil, não é mesmo? 😄