Filmes da semana: compre “Greed – A Indústria da Moda”, com Steve Coogan, além de vários outros títulos por R$9,90!

Semanalmente a Apple escolhe um Filme da semana na iTunes Store, cuja compra (mesmo em 4K/HDR, dependendo da produção) sai por R$9,90, e nós do MacMagazine também aproveitamos para garimpar outras ofertas com o mesmo valor.

O título selecionado pela Maçã desta vez foi “Greed – A Indústria da Moda”, com Isla Fisher, Asa Butterfield, Sophie Cookson, Shirley Henderson e Steve Coogan, roteirizado e dirigido por Michael Winterbottom.

Confira o trailer dele:

Eis a sinopse do filme:

Esse filme satírico bastante britânico é dirigido pelo também britânico Michael Winterbottom. Steve Coogan, que já atuou em “A Festa Nunca Termina”, do mesmo diretor e outras de suas obras, está nesta última. Desta vez, ele é o Sir Richard McCreadie, um dono mega rico de uma franquia de lojas que vai celebrar seu aniversário de 60 anos em Mykonos, uma ilha grega. Dá para fazer comparações com uma gigante de varejo nessa sátira de riqueza ostensiva, consumo sem limites e globalização do trabalho.

Como de praxe, nosso leitor Renato Alan Promenzio [@tripalavra], que é cinéfilo de carteirinha, também nos enviou um comentário sobre o filme:

O Filme da semana é uma sátira com foco no exagero do mundo da moda. O roteiro, muito bem alinhado com o elenco, mostra os limites da ganância — ou melhor, que no mundo da moda ela pode não ter limites. Temos aqui um filme a ser visto, mas acho que comprado, não.