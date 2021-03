Como alterar o nome de iPhones, iPads, AirPods, Apple Watches, Macs e Apple TVs

Ainda que seja conhecida por seu ecossistema bem fechado, a Apple permite que muita coisa em seus produtos seja personalizada. Uma importante que você pode alterar em seus aparelhos é o nome deles.

Publicidade

Ao fazer isso, você facilita as coisas na hora de compartilhar algo por AirDrop, por exemplo, já que o nome do dispositivo é o que aparece na folha de compartilhamento.

Saiba como alterar os nomes de seus dispositivos Apple, abaixo.

Mudar o nome do iPhone/iPad

Vá em Ajustes » Geral » Sobre » Nome e renomeie o dispositivo. Depois, toque em “concluído” no teclado.

Mudar o nome dos AirPods

Para alterar o nome dos AirPods (sejam eles “comuns”, Pro ou Max), certifique-se de que o dispositivo esteja conectado ao iPhone — ou seja, que estejam em uso.

Depois, vá em Ajustes » Bluetooth » AirPods » Nome no iPhone ou iPad emparelhado e digite o novo nome, tocando em “concluído” quando finalizar.

Mudar o nome do Apple Watch

No caso do Apple Watch, a mudança é feita diretamente pelo iPhone emparelhado com o relógio. Para isso, abra o app Watch e, na aba “Meu Relógio:”, vá em Geral » Sobre » Nome. Digite o novo nome para o aparelho, tocando em “concluído” no teclado quando finalizar tudo.

Mudar o nome do Mac

No Mac, vá em Preferências do Sistema » Compartilhamento e digite o nome desejado no campo de texto localizado na parte de cima.

Para alterar o nome do host local, clique em “Editar…”, digite o novo nome e clique em “OK”.

Mudar o nome da Apple TV

Na set-top box da Maçã, também é possível criar um nome personalizado. No Apple TV de segunda ou terceira geração, vá em Ajustes » Nome; nas Apple TVs HD e 4K, o caminho é indo em Ajustes » Geral » Sobre » Nome.

Depois, use o Apple TV Remote para selecionar as letras ou o seu próprio iPhone para digitar o novo nome da sua Apple TV.

Bem simples, não é mesmo? Vale a pena deixar todos os seus dispositivos devidamente nomeados. 😉